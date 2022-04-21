Пять человек погибли из-за пожара в институте минобороны в Твери

В результате утреннего пожара в институте минобороны в Твери погибли уже пять человек. Пострадали более 20 человек.

Число жертв возросло до 5

О масштабах пожара в научно-исследовательском институте минобороны России сообщили российские СМИ со ссылкой на данные местных экстренных служб.

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Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери возросло до пяти,

– говорится в сообщении.

К тушению пожара в здании привлекали вертолет. Отмечают, что пожар распространился на площадь в 1500 квадратов.

В результате пожара в научно-исследовательском институте минобороны России погибли 5 человек / Фото SOTA

Только предварительно количество пострадавших увеличилось до 21.

Детали пожара

Сообщалось, что пожар возник около 11 часов дня по местному времени. Причины возгорания неизвестны.

Институт, в котором произошел пожар – научный центр по разработке теории вооружения противовоздушной и воздушно-космической обороны министерства обороны России. Он разрабатывает навигационные устройства, системы управления, наведения и ориентации аппаратов наземного, воздушного и космического базирования.

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