В России подтвердили первые смерти "мобиков": они не прошли подготовку и погибли под Херсоном
Источник:ВВС
Власти Челябинской области России подтвердили гибель лиц, отправленных на войну в Украине. Это первое официальное заявление оккупантов о потерях так называемых "мобиков".
Речь идет о потерях после 21 сентября, ведь именно тогда Владимир Путин объявил частичную мобилизацию . Известно, что русских бросают на линию фронта без подготовки.
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В России заявили о первых погибших "мобиках"
К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из Коркинского военного комиссариата,
– сообщила враждебная власть.
Также местная прессслужба написала, что предоставит всю необходимую помощь родным и близким погибших врагов. Родным пообещали миллион рублей.
От близких и родных погибших стало известно, что сразу после мобилизации погибших бросили на передовую в Херсонской области - без какой-либо подготовки.
Известно, что российская служба издания установила имена троих из пяти погибших. Ими оказались:
- Антон Борисов;
- Игорь Евсеев;
- а также Тимур Ахметшин.
По данным издания, их мобилизовал военкомат Коркинского района Челябинской области России в период с 26 по 29 сентября. Предварительно родные погибших сказали, что в районе под мобилизацию попало ориентировочно 1000 человек.
Знакомый одного из погибших переслал изданию запись телефонного разговора, на котором "мобик", находящийся сейчас в госпитале в Севастополе, рассказал другому обстоятельства гибели пятерых челябинцев:
- "Мы в первый день приехали, еще ни разу не стреляли, а нас как мясо – в штурмовую группу и послали с двумя гранатометами;
- я читал на них инструкцию, как ими пользоваться. На третий день мы отступили, переночевали, пошли вперед и заняли свои окопы;
- украинцы в 200 метрах от нас были в посадке и начали нас штурмовать. Дроны один за другим бросают подствольщики. Меня "затрехсотило". Мы еще час отстреливались, а они уже метрах в 50-ти. Никакого прикрытия, БТР, который нас прикрывал, сожгли, танк сожгли. Во время передышки побежал вокруг трупы. Слышу, мина свистит. Как я выбрался – не знаю";
- Тимур Ахметшин был в посадке в полутора километрах от его позиции, и ее просто сравняли с землей;
- "на носилках его несли, он задвохсотился".
Россиян хоронят сотнями
По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, российское руководство не гнушается какими-либо методами для сокрытия потерь на войне среди своего населения.
Именно поэтому на кладбище во временно оккупированном Севастополе с 24 февраля:
- уже зарыли почти 30 тысяч представителей захватнического войска;
- хоронили за сотню километров не только кадровых российских кафиров и срочников, но и боевиков и мобилизованных из Донбасса.
По данным наших спецслужб, эта тенденция продолжается по сей день. Более того, российские генералы приказывают не проводить идентификацию погибших.
Тела жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Херсонского и Запорожского направления российские захватчики почти никогда не вывозили. Подробнее о действиях кафиров читайте по ссылке .
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