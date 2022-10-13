В России подтвердили первые смерти "мобиков": они не прошли подготовку и погибли под Херсоном

Власти Челябинской области России подтвердили гибель лиц, отправленных на войну в Украине. Это первое официальное заявление оккупантов о потерях так называемых "мобиков".

Речь идет о потерях после 21 сентября, ведь именно тогда Владимир Путин объявил частичную мобилизацию . Известно, что русских бросают на линию фронта без подготовки.

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В России заявили о первых погибших "мобиках"

К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из Коркинского военного комиссариата,

– сообщила враждебная власть.

Также местная прессслужба написала, что предоставит всю необходимую помощь родным и близким погибших врагов. Родным пообещали миллион рублей.

От близких и родных погибших стало известно, что сразу после мобилизации погибших бросили на передовую в Херсонской области - без какой-либо подготовки.

Известно, что российская служба издания установила имена троих из пяти погибших. Ими оказались:

Антон Борисов;

Игорь Евсеев;

а также Тимур Ахметшин.

По данным издания, их мобилизовал военкомат Коркинского района Челябинской области России в период с 26 по 29 сентября. Предварительно родные погибших сказали, что в районе под мобилизацию попало ориентировочно 1000 человек.

Знакомый одного из погибших переслал изданию запись телефонного разговора, на котором "мобик", находящийся сейчас в госпитале в Севастополе, рассказал другому обстоятельства гибели пятерых челябинцев:

"Мы в первый день приехали, еще ни разу не стреляли, а нас как мясо – в штурмовую группу и послали с двумя гранатометами;

я читал на них инструкцию, как ими пользоваться. На третий день мы отступили, переночевали, пошли вперед и заняли свои окопы;

украинцы в 200 метрах от нас были в посадке и начали нас штурмовать. Дроны один за другим бросают подствольщики. Меня "затрехсотило". Мы еще час отстреливались, а они уже метрах в 50-ти. Никакого прикрытия, БТР, который нас прикрывал, сожгли, танк сожгли. Во время передышки побежал вокруг трупы. Слышу, мина свистит. Как я выбрался – не знаю";

Тимур Ахметшин был в посадке в полутора километрах от его позиции, и ее просто сравняли с землей;

"на носилках его несли, он задвохсотился".

Россиян хоронят сотнями

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, российское руководство не гнушается какими-либо методами для сокрытия потерь на войне среди своего населения.

Именно поэтому на кладбище во временно оккупированном Севастополе с 24 февраля:

уже зарыли почти 30 тысяч представителей захватнического войска;

хоронили за сотню километров не только кадровых российских кафиров и срочников, но и боевиков и мобилизованных из Донбасса.

По данным наших спецслужб, эта тенденция продолжается по сей день. Более того, российские генералы приказывают не проводить идентификацию погибших.

Тела жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Херсонского и Запорожского направления российские захватчики почти никогда не вывозили. Подробнее о действиях кафиров читайте по ссылке .

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