Пять и десять гривен монетами: Нацбанк собирается заменить банкноты
В течение 2019 года в обращение планируют постепенно ввести новые 5-гривневые монеты, которые в будущем должны заменить банкноты.
Об этом заявил председатель Национального банка Украины Яков Смолий, передает "Финансовый клуб".
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Монетный двор предусматривает постепенное введение в обращение монет 5 и 10 гривен. В этом году 5 гривен могут быть, а 10 – точно нет, они поступят в последующие периоды,
– сообщил он.
Смолий отметил, что введение монет призвано продлить срок службы денежных наличных знаков в Украине, ведь банкноты со временем очень сильно изнашиваются.
Напомним, Нацбанк в июне 2018 года перестал чеканить мелкие монеты и позволил продавцам не давать покупателям сдачи.
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