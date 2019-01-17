Пять и десять гривен монетами: Нацбанк собирается заменить банкноты

В течение 2019 года в обращение планируют постепенно ввести новые 5-гривневые монеты, которые в будущем должны заменить банкноты.

Об этом заявил председатель Национального банка Украины Яков Смолий, передает "Финансовый клуб".

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Монетный двор предусматривает постепенное введение в обращение монет 5 и 10 гривен. В этом году 5 гривен могут быть, а 10 – точно нет, они поступят в последующие периоды,

– сообщил он.

Смолий отметил, что введение монет призвано продлить срок службы денежных наличных знаков в Украине, ведь банкноты со временем очень сильно изнашиваются.

Напомним, Нацбанк в июне 2018 года перестал чеканить мелкие монеты и позволил продавцам не давать покупателям сдачи.

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