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      Пять и десять гривен монетами: Нацбанк собирается заменить банкноты

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      5-гривневую монету могут ввести в обращение уже в 2019 году
      5-гривневую монету могут ввести в обращение уже в 2019 году / Фото из свободных источников

      В течение 2019 года в обращение планируют постепенно ввести новые 5-гривневые монеты, которые в будущем должны заменить банкноты.

      Об этом заявил председатель Национального банка Украины Яков Смолий, передает "Финансовый клуб".

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      Монетный двор предусматривает постепенное введение в обращение монет 5 и 10 гривен. В этом году 5 гривен могут быть, а 10 – точно нет, они поступят в последующие периоды,
      – сообщил он.

      Смолий отметил, что введение монет призвано продлить срок службы денежных наличных знаков в Украине, ведь банкноты со временем очень сильно изнашиваются.

      Напомним, Нацбанк в июне 2018 года перестал чеканить мелкие монеты и позволил продавцам не давать покупателям сдачи.

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      Теги: НБУ Деньги
      Источник: 24 Канал
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