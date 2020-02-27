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      БЛОГ Сергей Пархоменко
      Российский журналист

      Пять лет без Немцова, но я до сих пор не привык

      -
      Борис Немцов / РИА Новости

      Атмосфера стала только гуще, и ненависть в ней еще более ожесточенная.

      Когда Борис отговорил свой последний эфир на "Эхе Москвы" (никто не знал, и он тоже не знал, что это был последний), мы встретились в гостевой комнате "Эха". Боря стал меня спрашивать, осуждаю ли я его тоже – как многие тогда осуждали – за то, что он согласился перенести в Марьино предстоящий в воскресенье "Марш Весны". Я ответил, что мне это решение не нравится, но осуждать за него некого, потому что я знаю, что они сделали все, что могли.

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      Потом мы по этому поводу спорили еще минут десять. Потом я наконец сказал, что и так опоздал к началу своей программы: лишние три минуты в эфире крутили какие-то заставки. Мы попрощались, и он ушел.

      А через два часа после того, как я вышел из студии, мы уже ехали на мост, где лежало его тело. И по дороге, когда мне позвонили с какого-то радио и спросили, кто убил, я ответил, что убила атмосфера ненависти. И кажется, я был совсем не первый, кто так сказал в эту ночь.

      Прошло пять лет, и я уверен, что сказал тогда все верно. А атмосфера стала только гуще, и ненависть в ней еще более ожесточенная.

      Привыкнуть к тому, что Немцова нет, мне за пять лет так и не удалось.

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      Автор: Сергей Пархоменко
      Теги: Новости политики Новости России Убийство Немцова Борис Немцов Публикации
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