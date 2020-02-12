Пятая группа ФЛП и освобождение от уплаты налогов: что значит законопроект

В Раде зарегистрировали законопроект о создании пятой группы ФЛП с налоговой ставкой 0%. Почему законопроект может стать неэффективным, 24 канал спросил у юриста.

Что предусматривает законопроект?

Депутаты из "Слуги народа" инициировали законопроект №2615. Согласно ему, стартапы-ФОПы могут работать первые 9 месяцев, не платя налоги и без представления налоговой отчетности. Такой возможностью может воспользоваться каждый новый бизнес, чей 9-месячный доход не превышает 300,000 гривен.

Стартапы-ФОПы должны использовать регистраторы расчетных операций (РРО), то есть кассовые аппараты, включая программные.

Если какое-либо из условий нарушают или истекает 9-месячный срок, нужно выбрать другую группу ФЛП или стартап перекинут в другую группу автоматически. Воспользоваться 5 группой физлицу можно только раз.

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Зачем это делают?

Цель инициативы – создать такие условия, в которых государство не будет мешать стартапам развиваться. Таким образом хотят вывести стартапы из тени. По мнению авторов законопроекта именно налоги заставляют бизнес работать по-черному. Льготные условия в течение 9 месяцев же наоборот позволят выйти из тени и укрепиться на "белом" рынке.

Кроме этого, считают, что людям не придется уезжать из страны, чтобы заработать.

Что такое стартап?

Законопроект впервые в украинском законодательстве дает определение "стартапу". Согласно законопроекту – это недавно созданная компания, которая строит свой бизнес, имеет ограниченное количество ресурсов (как человеческих, так и финансовых) и планирует выходить на рынок.

Правда, классическое значение термина "стартап" несколько отличается. Оно такое же, но содержит еще одно важное уточнение. Стартап – это недавно созданная компания, строящая свой бизнес на основе инноваций и инновационных технологий, которая не вышла на рынок или начала на него выходить и обладающая ограниченными ресурсами.

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Предложенное понятие стартапа значительно шире и включает в себя весь малый бизнес, который начинает свою деятельность.

В этом случае авторы законопроекта подошли классическим украинским путем, который часто присутствует в украинской бизнес риторике, когда любой бизнес люди называют стартапом,

– рассказывает Иван Городисский, член Ассоциации юристов Украины.

Почему закон могут использовать не по назначению?

В теории закон предназначен для начинающих в бизнесе, а именно для стартапов. Но как и во многих украинских законах, можно найти лазейки и использовать их не по назначению.

"У нас в принципе систему физического лица-предпринимателя используют не по назначению. Когда мы ходим отдыхаем в ресторанах, останавливаемся в гостиницах или покупаем технику или другие продукты в магазинах, мы очень часто получаем чеки от физических лиц-предпринимателей", – говорит Иван Городисский.

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Если сейчас владельцы ресторанов, гостиниц и магазинов используют систему ФЛП, чтобы минимизировать налоги, то ничто не помешает им использовать еще более выгодную возможность с налоговой ставкой в ​​0%. Даже если в законе пропишут ограничения, их все равно смогут обойти, считает юрист Иван Городисский.

Мы уже с таким сталкивались. Когда было запрещено в ресторанных заведениях продавать табачные изделия, то продавали зажигалки, а к ним будто бы подарком шла пачка сигарет,

– вспоминает Иван Городисский.

Эту же ситуацию можно условно воспроизвести на примере ФЛП 5-й группы. "Это конечно же абсурдно. Это всего лишь теоретическое упражнение, но представьте, что человек придет в ресторан и закажет блюдо. Официант условно представитель 5-й группы. Он предоставит клиенту услугу по разработке программного обеспечения, параллельно угостив, пока он ожидает, блюдами, напитками и т.д.".

300 тысяч: много или мало?

Законопроект предусматривает ограничение в доходе в 300 тысяч гривен за 9 месяцев. То есть это чуть больше 30 тысяч в месяц. Доход зависит от специфики выбранного направления в бизнесе и даже в начале лимит в 300 тысяч может быть низким.

300 тысяч исчерпываются довольно быстро в случае, если предприниматель ведет активную деятельность, даже если это стартап,

– утверждает Иван Городисский.

Около 90% стартапов проваливаются, согласно исследованию Small Biz Trends. По словам эксперта, стартап в начале нуждается в инвестициях, чтобы стать успешным. С инвестициями доходы растут, а следовательно и лимит в 300 тысяч окажется слишком низким.

Освобождение от налогов или инвестиции: что лучше

Нужно не только освобождать стартапы от налогов, но и создавать соответствующие условия для притока инвестиций в стартапы, считает юрист Иван Городисский.

В Украине делают попытки внедрять инвестиционную политику по поддержке стартапов государством. Ukrainian Startup Fund недавно поддержала 9 украинских стартапов. Им дадут деньги из государственного бюджета. Пока неизвестно, будет ли такая государственная помощь эффективной, но это уже первые шаги.

За рубежом абсолютное большинство инвестиций являются частными, а не государственными, объясняет Иван Городисский. Именно такая система успешна и ее нужно развивать в Украине.

Льготы для стартапов и инвесторов в Европе

В Ирландии стартапы освобождают от уплаты налогов на 3 года. Программа покрывает налоги размером до 40 тысяч евро в год. Если налог ирландской компании за год набег больший, то государственная программа покрывает 40 тысяч, а остальное платит компания.

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В Бельгии действует совсем отличная система. Там государство не освобождает от налогов стартап, а уменьшает налоги компании, которая в этот стартап инвестирует. Если стартап соблюдает все требования, предусмотренные законом, то он может привлечь инвестиции от бельгийской компании в размере до 100 тысяч евро в год. В таком случае компания, которая инвестирует, уменьшает свои налоги на 30-45% в год, когда инвестирует.

Во Франции действует похожая система, но инвестировать нужно до 90 тысяч евро и уменьшить налоги на 50%. Такие же программы по уменьшению налогов для инвесторов в стартапы действуют и в Германии, Италии, Португалии, Испании, Швеции и Великобритании.