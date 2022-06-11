Пятитонные Х-22: разведка Британии объяснила, почему Россия использует старые ракеты

Из-за дефицита высокоточного оружия Россия активно использует для впечатления наземных целей в Украине разработанные в 1960-х годах противокорабельные ракеты X-22.

Россия запустила десятки старых пятитонных ракет по Украине

Об этом сообщает минобороны Великобритании. Их разведка подтвердила, что с апреля российские военные самолеты использовали для ударов по наземным целям десятки противокорабельных ракет Х-22, разработанных в 1960-х годах.

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Россияне намеренно хотят жертв и разрушений

Ракеты предназначались для поражения авианосцев с помощью ядерной боеголовки. Использование этих ракет для обстрелов наземных целей с обычными боеголовками не может быть точным и приводит к большим разрушениям и жертвам среди мирных жителей.

Вероятно, Россия использует такие ракеты из-за нехватки более современных и более точных ракет в то время, как украинские силы ПВО продолжают удерживать российскую ближнюю авиацию от ударов на большей части территории страны.

– отметили в британской разведке.

Кратко о пятитонном Х-22

Х-22 – это советские крылатые ракеты, которые разрабатывались начиная с 1958 года, а принятые на вооружение – в феврале 1971 года.

Из-за устаревшей "начинки" они могут быть опасны в эксплуатации. Например, Искандеры уступают Х-22 по максимальной дальности (500 и 600 километров соответственно).

Эксперт Александр Коваленко объяснял, что срок годности этих ракет истек еще 20 лет назад, их технически не обслуживали много времени.

В России все еще много ракет

9 июня президент Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабной войны Россия применила против Украины более 2600 ракет.

Украинская разведка еще в мае сообщала, что российские войска использовали большую часть своего высокоточного оружия. В первые 2 месяца полномасштабного вторжения ракетные обстрелы были беспорядочными. Сейчас ситуация изменилась, Россия уже не так часто атакует украинские города, потому что поняла, насколько сильна противовоздушная оборона. Так что напрасно запускать ракеты уже опасается.

Изменилась и тактика атак, если раньше по объекту применялись 2 или 4 ракеты, то сейчас четко выбирается объект и цель, а затем по нему выпускают от 8 до 12 ракет разного формата.

К слову, в Черном море все еще находится российская подлодка и 4 надводных носителя крылатых ракет, на которых размещено 40 ракет. Следовательно, риск усиления ракетных ударов по всей Украине высок.

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