Росія запустила десятки старих п'ятитонних ракет по Україні

Про це повідомляє міноборони Великої Британії. Їх розвідка підтвердила, що з квітня російські військові літаки використали для ударів по наземних цілях десятки протикорабельних ракет Х-22, розроблених у 1960-х роках.

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Росіяни навмисно хочуть жертв та руйнувань

Ракети призначалися для ураження авіаносців за допомогою ядерної боєголовки. Використання цих ракет для обстрілів наземних цілей зі звичайними боєголовками не може бути точним та призводить до великих руйнувань та жертв серед мирних жителів.

Ймовірно, Росія використовує такі ракети через брак сучасніших і точніших ракет у той час, як українські сили ППО продовжують утримувати російську ближню авіацію від ударів на більшій частині території країни,

– зазначили у британській розвідці.

Коротко про п'ятитонні Х-22

Х-22 – це радянські крилаті ракети, які розроблялися, починаючи з 1958 року, а прийняті на озброєння – у лютому 1971 року.

Через застарілу "начинку" вони можуть бути небезпечними в експлуатації. Наприклад, Іскандери поступаються Х-22 за максимальною дальністю (500 і 600 кілометрів відповідно).

Експерт Олександр Коваленко пояснював, що термін придатності цих ракет вийшов ще 20 років тому, їх технічно не обслуговували багато часу.

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У Росії все ще багато ракет

Українська розвідка ще у травні повідомляла, що російські війська використала більшу частину своєї високоточної зброї. У перші 2 місяці повномасштабного вторгнення ракетні обстріли були хаотичними. Наразі ж ситуація змінилася, Росія уже не так часто атакує українські міста, бо зрозуміла, наскільки сильна протиповітряна оборона. Тож марно запускати ракети уже побоюється.

Змінилась і тактика атак, якщо раніше по об'єкту застосовувалися 2 чи 4 ракети, то зараз чітко обирається об'єкт та ціль, а після цього по ньому випускають від 8 до 12 ракет різного формату.

До слова, у Чорному морі все ще перебуває російський підводний човен і 4 надводних носії крилатих ракет, на яких розміщено 40 ракет. Відтак ризик посилення ракетних ударів по всій Україні – високий.

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