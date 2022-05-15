Про це розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал. Ці ракети – особливо неточні.

Важливо Це помста, – в Одеській ОВА пояснили збільшення ударів по місту

Росіяни запускають "мотлох"

За словами Сергія Братчука, ці ракети не надто контрольовані. Вони можуть не долетіти до цілі або ж просто вибухнути в повітрі.

Бачимо, що росіяни почали використовувати ракети радянського зразка 60-70-х років. "Суперпупернові", як вони кажуть. Ті ракети такі ж схиблені як окупанти. Летять там, де їм заманеться. Добре, коли розриваються в повітрі, – розповів речник Одеської ОВА.

Сергій Братчук наголошує, що в Одесі та області ситуація цілком контрольована. Хоча залишається великою загроза ракетних ударів: вночі була повітряна тривога на півтори години, зранку – дещо коротша. Але, на щастя, ніяких "прильотів" не було.

"Знайдеться той час, сподіваюсь, незабаром, коли будуть відльоти – і до Кремля дістанемо. Хоча нам чужого не треба, а свого не віддамо", – наголосив Сергій Братчук.

Як раніше зазначав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зараз росіяни почали використовувати крилаті ракети Х-22 радянського зразка. Це може свідчити про те, що в них починають завершуватися запаси сучасних ракет. Сама Х-22 може відхилятися від цілі на сотні метрів. Тому в жодному разі не ігноруйте повітряні тривоги.

Яка ситуація в Одесі: важливі новини

В Одесі на один з пляжів "виплила" ворожа міна через шторм. Людей просять утримуватися від прогулянок: її планують знешкодити на місці.

Крім того, рятувальники знайшли в Одеському районі багато ворожих боєприпасів. Вони закликають місцевих мешканців не переживати через звуки вибухів. Ці небезпечні предмети також знешкоджують.

Російські окупанти кілька днів нещадно обстрілювали Одесу. 12 травня ударна хвиля пошкодила Воронцовський палац. 11 травня окупанти завдали удару по одному з районів міста, але ніяких руйнувань не було. 10 травня вони вже вчетверте вгатили по мосту через Дністровський лиман. А 9 травня окупанти взагалі запустили аж 7 ракет: були загиблі та поранені.

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