Одеса та область стали мішенню для російських окупантів. Підходити до берега росіяни бояться, тож обрали тактику завдання ударів здалеку та з повітря.
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Знищення ворожих боєприпасів
Після одного з обстрілів Одещини було знайдено 2 російських авіабомби ФАБ-500. На щастя, снаряди не здетонували.
Піротехніки вилучили небезпечні боєприпаси. Бомби знищили на території Авангардівської територіальної громади біля Одеси. Людей попереджають – вибухи спровоковані ліквідацією небезпечних ворожих снарядів та закликають не панікувати.
Також громадянам нагадали про те, що у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів у жодному разі не потрібно до них наближатися, а тим паче чіпати. Єдине, що необхідно зробити – негайно зателефонувати за номерами 101 та 102.
Новини з фронту: коротко про головне
- Російські окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську. Снаряди окупанта влучили в одне з промислових підприємств. Ворог з перших днів війни не переслідує жодних військових цілей – його мішенями є мирне населення та цивільна інфраструктура.
- Рашисти не припиняють важких обстрілів Луганщини. Зокрема, під ворожим вогнем опинилася Врубівка. Звідти вдалося евакуювати 8 людей, з них 3 дітей.
- Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов повідомив про те, що війна перейшла у позиційну фазу. На його думку, це свідчить про стратегічну перемогу України, адже у такій війні перемагає той, у кого більше запасів та ресурсів. Україна отримує потужну підтримку від усього цивілізованого світу, тоді як санкції поволі знищують ресурси росіян та блокують їм шляхи для відновлення військових сил.
- На Ізюмському напрямку, який російські окупанти визначали як пріоритетний для продовження війни проти України, герої ЗСУ перейшли у контрнаступ. На деяких позиціях наші захисники вже витіснили ворога та продовжують гнати його назад до Росії.
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