Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала 24 Каналу, что интенсивность штурмовых действий врага нестабильна. Это обусловлено, в частности, раздором внутри оккупационной армии.

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Что происходит на Херсонском направлении

В Херсонской области уменьшилось количество подразделений типа "Шторм Z". Однако вместе с тем увеличилось количество морских пехотинцев.

Действительно, они подтянули оперативные резервы с использованием морской пехоты и десантно-штурмовых войск. Но при этом у них есть существенный морально-психологический диссонанс,

– отметила Наталья Гуменюк.

Дело в том, что эти подразделения уже обучены, осознают мощность этой операции и понимают, что без поддержки авиации и бронетехники, штурмы удачными быть просто не могут. Требуя такую поддержку у командования, оккупанты подвергают себя внутренним спорам.

"Мы констатируем волнообразный спад и подъем штурмовых действий. Они, как только аккумулируют усилия, повышают интенсивность штурмов до 9 – 10 в сутки. Как только у них возникает внутреннее недоразумение, снова происходит спад – 2 – 4 штурма", – рассказала Гуменюк.

Силы обороны контролируют ситуацию. Штурмы россиян в большинстве своем неудачны, поэтому им приходится возвращаться на занятые позиции. К слову, в районе украинского плацдарма обустроена "полоса невозврата" из бронетехники, сожженной Силы обороны.

"Переходя этот психологический рубеж, враг теряет уверенность в собственных действиях", – пояснила спикер ОК "Юг".

Украинским военным удается удерживать плацдарм и расширять его.

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