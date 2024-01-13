Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала 24 Каналу, что интенсивность штурмовых действий врага нестабильна. Это обусловлено, в частности, раздором внутри оккупационной армии.
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Что происходит на Херсонском направлении
В Херсонской области уменьшилось количество подразделений типа "Шторм Z". Однако вместе с тем увеличилось количество морских пехотинцев.
Действительно, они подтянули оперативные резервы с использованием морской пехоты и десантно-штурмовых войск. Но при этом у них есть существенный морально-психологический диссонанс,
– отметила Наталья Гуменюк.
Дело в том, что эти подразделения уже обучены, осознают мощность этой операции и понимают, что без поддержки авиации и бронетехники, штурмы удачными быть просто не могут. Требуя такую поддержку у командования, оккупанты подвергают себя внутренним спорам.
"Мы констатируем волнообразный спад и подъем штурмовых действий. Они, как только аккумулируют усилия, повышают интенсивность штурмов до 9 – 10 в сутки. Как только у них возникает внутреннее недоразумение, снова происходит спад – 2 – 4 штурма", – рассказала Гуменюк.
Силы обороны контролируют ситуацию. Штурмы россиян в большинстве своем неудачны, поэтому им приходится возвращаться на занятые позиции. К слову, в районе украинского плацдарма обустроена "полоса невозврата" из бронетехники, сожженной Силы обороны.
"Переходя этот психологический рубеж, враг теряет уверенность в собственных действиях", – пояснила спикер ОК "Юг".
Украинским военным удается удерживать плацдарм и расширять его.
Последние новости с левобережья Херсона
- В течение нескольких последних дней российские оккупанты уменьшили количество штурмов на Херсонском направлении. А украинские военные в это время демонстрируют отличную работу по уничтожению техники врага. За 11 января Силы обороны уничтожили 18 единиц бронетехники врага, 11 из которых тяжелая артиллерия.
- Собственно, именно упомянутые морпехи не желают проводить штурмовые действия. Многие оккупанты видят такой боевой выход как билет в один конец Ведь даже эвакуация – это довольно сложный процесс, который не могут нормально провести из-за естественной фортификации – реку Днепр.
- Следует также добавить, что в Министерстве обороны Великобритании сообщили об успехах Сил обороны в Крынках. Благодаря эффективному использованию FPV-дронов в этом селе уничтожили 90% российской военной техники.