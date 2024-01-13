Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла 24 Каналу, що інтенсивність штурмових дій ворога нестабільна. Це зумовлено, зокрема, розбратом всередині окупаційної армії.

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Що відбувається на Херсонському напрямку

У Херсонській області зменшилась кількість підрозділів типу "Шторм Z". Однак разом з тим побільшало морських піхотинців.

Справді, вони підтягнули оперативні резерви з використанням морської піхоти, а також десантно-штурмових військ. Але при цьому в них є суттєвий морально-психологічний дисонанс,

– зазначила Наталія Гуменюк.

Річ у тім, що ці підрозділи вже навчені, усвідомлюють потужність цієї операції, тож розуміють, що без підтримки авіації та бронетехніки, штурми вдалими бути просто не можуть. Вимагаючи таку підтримку у командування, окупанти наражають себе на внутрішні суперечки.

"Ми констатуємо хвилеподібний спад та підйом штурмових дій. Вони, щойно акумулюють зусилля, підвищують інтенсивність штурмів до 9 – 10 за добу. Як тільки у них виникає внутрішнє непорозуміння, знову відбувається спад – 2 – 4 штурми", – розповіла Гуменюк.

Сили оборони контролюють ситуацію. Штурми росіян здебільшого невдалі, тож їм доводиться повертатися на зайняті позиції. До слова, в районі українського плацдарму облаштована "смуга неповернення" з бронетехніки, яку спалили Сили оборони.

"Переходячи цей психологічний рубіж, ворог втрачає впевненість у власних діях", – пояснила речниця ОК "Південь".

Українським військовим вдається утримувати плацдарм та продовжувати розширювати його.

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