Плачут по "Москве": в Севастополе принесли венок к стеле о российском флоте

Российские оккупанты начинают оплакивать крейсер "Москва", который успешно отправился на дно Черного моря радовать глаз дельфинов. В оккупированном Севастополе уже несут венки.

У стелы собралось несколько десятков человек с "кислым" выражением на лицах

Украинский активист Сергей Стерненко опубликовал видео из временно оккупированного Севастополя. Там к стеле с надписью "Российскому флоту быть" принесли венок с надписью "Москва".

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В общей сложности у стелы собралось несколько десятков человек с "кислым" выражением на лицах. В их числе русские пропагандисты, военные преступники и религиозные представители. Вероятно, отпевают крейсер.

В Севастополе принесли венок к стеле о российском флоте – видео

Украина потопила крейсер "Москва": коротко

О "странных вещах" на ракетном крейсере "Москва", который в феврале атаковал украинских защитников острова Змеиный, стало известно вечером 13 апреля.

Флагман Черноморского флота России получил повреждения в результате удара украинской противокорабельной ракетой "Нептун".

Россия сначала скрывала удар по крейсеру, заявляя о пожаре. Впоследствии Кремлю пришлось признать, что крейсер затонул.

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