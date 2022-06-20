Плагиат является плагиатом, что во время войны, что в мирное время, – Шкарлетт ответил на слова Зеленского

Министра образования и науки Сергея Шкарлета долгое время обвиняли в плагиате в научных работах. Он заявил, что это может установить только суд и эксперты.

Недавно на встрече президента Владимира Зеленского с представителями университетов у него спросили о предполагаемом плагиате в работах Шкарлета. Глава государства лаконично ответил, что в военное время простить нельзя только предательство в стране.

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Шкарлетт прокомментировал ответ президента о его плагиате

Один из студентов Киево-Могилянской академии спросил Зеленского о плагиате в научных работах действующего министра образования и науки.

"Многие из нас совершали ошибки раньше. Мы не можем амнистировать предательство, но большие ошибки стали мелкими", - заметил президент.

Шкарлет ответил на слова Зеленского. Он утверждает, что плагиата в его работах нет.

Плагиат является плагиатом – что во время войны, что во время мирного времени. Возможно, этот вопрос нужно не задать мне. Я всегда говорил и говорю, что у меня нет плагиата. Об этом есть два решения суда в подтверждение,

– подчеркнул министр.

Шкарлетт отметил, что решение об обнаружении плагиата может установить суд или орган, который должен это делать. По его словам, это должна была делать исключительно комиссия по академической добродетели. Тогда она и действовала, согласно статье 42 закона о высшем образовании. Плагиата в работах министра эксперты не обнаружили.

"А если говорить об определенных решениях любых диванных экспертов, так диванные войска потерь не понесли и писать какую-либо информацию никому не запрещены. В том числе какие-либо обвинения и прочее", – подытожил Шкарлетт.

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Кратко о скандале по поводу плагиата Шкарлета

Эксочительница МОН Украины Анна Новосад в эфире 24 канала заявила, что Шкарлетт, называющий себя доктором экономических наук, является тотальным плагиатором . Еще в июне 2020 года в двух его монографиях и одной статье был обнаружен плагиат – копированные и добавленные куски из чужих научных наработок.

Кроме этого, согласно таблице со сравнениями научных работ министра, он позаимствовал целые абзацы из совместного труда Микитенко и Гребенюка.

Еще один пример плагиата был замечен в монографии Шкарлета – там полностью скопированы абзацы со статьями авторства Бугая.

Также министр обвинялся в злоупотреблениях. Черниговский национальный технологический университет, ректором которого был Шкарлетт, купил для его нужд авто за 1,5 миллиона гривен.

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