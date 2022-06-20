Нещодавно на зустрічі президента Володимира Зеленського з представниками університетів у нього запитали про ймовірний плагіат у роботах Шкарлета. Глава держави лаконічно відповів, що у воєнний час пробачити не можна лише зраду країні.

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Шкарлет прокоментував відповідь президента щодо його плагіату

Один зі студентів Києво-Могилянської академії запитав Зеленського про плагіат в наукових роботах чинного міністра освіти та науки.

"Багато з нас робили помилки раніше. Ми не можемо амністувати зрадництво, але великі помилки стали дрібними", – зауважив президент.

Шкарлет відповів на слова Зеленського. Він стверджує, що плагіату в його роботах немає.

Плагіат є плагіат — що під час війни, що під час мирного часу. Можливо, це питання потрібно не мені задати. Я завжди казав і кажу, що в мене плагіату немає. Про це є два рішення суду в підтвердження,

– наголосив міністр.

Шкарлет зауважив, що рішення про виявлення плагіату може встановити суд або орган, який повинен це робити. За його словами, це мала робити виключно комісія по академічній доброчесності. Тоді вона й діяла, за 42 статтею закону про вищу освіту. Плагіату в роботах міністра експерти не виявили.

"А якщо говорити про певні рішення будь-яких диванних експертів, так диванні війська втрат не зазнали й писати будь-яку інформацію нікому не заборонено. В тому числі будь-які звинувачення та інше", – підсумував Шкарлет

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Коротко про скандал щодо плагіату Шкарлета

Ексочільниця МОН України Ганна Новосад в ефірі 24 каналу заявила, що Шкарлет, який називає себе доктором економічних наук, є тотальним плагіатором. Ще у червні 2020 року у двох його монографіях та одній статті виявили плагіат – копійовані та додані шматки з чужих наукових доробків.

Окрім цього, відповідно до таблиці з порівняннями наукових робіт міністра, він запозичив цілі абзаци зі спільної праці Микитенка та Гребенюка.

Ще один приклад плагіату помітили у монографії Шкарлета – там повністю скопійовані абзаци зі статтями авторства Бугая.

Також міністра звинувачували у зловживаннях. Чернігівський національний технологічний університет, ректором якого був Шкарлет, купив для його потреб авто за 1,5 мільйона гривень.

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