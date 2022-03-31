План Б Путина – это объединение всех постсоветских пространств, – советник главы МВД

Правительство Грузии заняло пророссийскую позицию. Это позволило россиянам перекинуть почти половину своего контингента из Южной Осетии и Абхазии.

Проваленный дипломатический фронт стал одной из причин, почему Владимир Зеленский уволил посла Украины в Грузии. Об этом сообщил в эфире 24 канала советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Важно Главарь оккупированной Южной Осетии заявил о намерении окончательно присоединить территорию к России

"Референдум" хотят организовать в мае

По его словам, Южная Осетия давно говорит о том, что хочет войти в состав России. Эта территория играла значительную роль в "черных" и "серых" схемах государства-агрессора по созданию финансовой системы для боевиков.

Наверное, в Южной Осетии и России понимают, что сейчас нет лучшего периода, чем условно май, для "референдума",

– подчеркнул Денисенко.

Абхазия сразу заявила, что она против этого (по внешним и внутренним причинам).

Начало последнего этапа правления Путина

"Однако все заявления Пушилинов и Пасечников о "референдуме" показывают то, что план Б Путина – объединение всех постсоветских пространств ", – заметил советник главы МВД.

Присоединение Южной Осетии и, возможно, незаконных формирований на Востоке Украины, это начало последнего этапа правления Путина.

"Начало присоединения или аннексии ряда или независимых территорий или тех, которые расположены в "серой" зоне, чтобы восстановить советское пространство", – сказал Денисенко.

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