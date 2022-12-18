Пусть Россия проводит референдумы на своих территориях: что не так с "мирным планом" Киссинджера

Генри Киссинджер предложил план завершения войны в Украине, предусматривающий прекращение огня до границ 24 февраля, а также добавил пункт о вступлении Украины в НАТО. Впрочем, вероятно, этот план есть посланием Кремля к Западу.

Кроме того, "мирный план" Киссинджера содержит определенные манипулятивные пункты. Об этом 24 канала рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

Актуально "Гарантии безопасности" для Путина или капитуляция: какие мирные переговоры ждут Россию

План Киссинджера это послание Кремля к Западу

Например, пункт относительно того, если не получится отвести войска, необходимо провести референдумы на "спорных" территориях. Эксгоссекретарь США называет их "территориями, которые сотни лет переходили из рук в руки".

"Киссинджер предлагает провести как минимум в Крыму референдум о территориальной принадлежности полуострова под наблюдением международных организаций. Это будет абсолютным фейком, поскольку Крым сегодня населен оккупантами", – подчеркнул Шейтельман.

Россия навезла на оккупированный полуостров сотни тысяч своих граждан, а украинцы были вынуждены уехать. И Киссинджер об этом знает – для него это не тайна, но все равно предлагает такой фейковый референдум.

Это не может быть предложением Запада, это может быть только предложением из Москвы, поскольку она настаивает на проведении нового референдума, понимая, что может обеспечить там какой-либо результат,

– подчеркнул политтехнолог.

Шейтельман прокомментировал "мирный план" Киссинджера: смотрите видео

Россия должна сначала провести референдумы на своих территориях

Политтехнолог добавил, если следовать логике Киссинджера относительно "территорий, которые сотни лет переходили из рук в руки", то, прежде всего, они есть у страны-агрессорки, то ей следует начать с себя, а не предлагать референдумы на украинских землях. Речь идет о таких регионах как Санкт-Петербург, Ростов или территории Кавказа.

Они (россияне – 24 канал) сказали, что предложение Киссинджера интересно для них и они будут изучать его. Пусть начнут с себя, а не с Украины. Это было бы логично,

– отметил Шейтельман.

Россия смирилась с нашим вступлением в НАТО, но хотят территории Украины

"Мирный план" Киссинджера предусматривает вступление Украины в Североатлантический альянс. По всей вероятности, Россия готова к такому развитию событий, ведь в результате получит территории Донбасса и Крыма. К тому же их принадлежность стране-агрессорцы вынуждены будут признать Украина и Запад.

"Они (россияне – 24 канал) понимают, что это может быть только в обмен на НАТО, ведь что еще они могут противопоставить после этого? Мы на это не согласны ни при каких условиях, а они, конечно, согласны", – сказал политтехнолог.

Это уже не первый "мирный план" эксгоссекретаря США.

Однако это уже не первое противоречивое предложение Киссинджера по завершению начатой Россией войны против Украины. Предварительный план он озвучил во время Всемирного экономического форума в Давосе в мае этого года.

В предыдущем "мирном плане" Киссинджер высчитывал проценты территории Украины, которую занимает Россия и определенную часть предлагал отдать стране-агрессорке.

Он разбрасывался по украинским территориям еще тогда – предлагал даже не референдум, а просто "подарить" их, – отметил Шейтельман.

По его словам, соответствующий план существует по двум причинам. Во-первых, он нужен Кремлю. Во-вторых, Киссинджер почти 100 лет и он живет парадигмами того мира, где было 2 полюса – Соединенные Штаты и Советский Союз. Впрочем, сейчас ситуация изменилась, но бывший госсекретарь США живет в старину.

В ОП отреагировали на план Киссинджера

Снова о "сохранить лицо Путина". К сожалению, даже после 10 месяцев войны господин Киссинджер так ничего и не понял… Ни природы этой войны, ни ее влияния на мировой порядок,

– написал советник главы ОП Михаил Подоляк в телеграмме.

По его словам, эксгоссекретарь США фактически призывает умиротворить страну-агрессорку путем принесения в жертву части территории Украины с получением гарантий о ненападении на другие государства Восточной Европы, но "боится проговорить это вслух".

Подоляк подчеркнул, что Киссинджер никак не поймет, если всем "потенциальным отморозкам" станет понятно, что международное право не работает, то безопасность неядерных стран сможет спасти только наличие ядерного оружия.

"Все сторонники "простых решений" должны помнить очевидное: любое соглашение с дьяволом – "плохой мир" на средства территорий Украины – станет победой Путина и рецептом успеха для автократов по всему миру", – подчеркнул советник главы ОП.

примите во внимание Путин отказался встречаться с Зеленским: назвал его "пособником нацизма"

Он объяснил, что это лишь масштабирует аппетиты России, существенно увеличит российскую агрессивность, мультипликирует новые конфликты по всему миру, сделает ракеты инструментом международных отношений и приведет к эре нестабильности и погоне за ядерным оружием со стороны неядерных государств.

По мнению Подоляка, единственный возможный путь окончания войны и установления мира лежит через возвращение уважения к международному праву – освобождение украинских территорий, судебный процесс над российскими военными преступниками и репарации со стороны страны-агрессоры. К счастью, все больше западных партнеров тоже это понимают.