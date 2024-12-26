Также это задело и аэропорт в другом российском городе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ и телеграмм-каналы.

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Что известно о плане "Ковер" в Москве

Согласно обнародованной информации, в московских аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово введен план "Ковер" из-за угрозы атаки БПЛА.

Сейчас задерживаются рейсы на вылет и прилет. Часть бортов находится в зоне ожидания,

– говорится в сообщении.

Более того, ограничения также введены в аэропорту Калуги. Никакой дополнительной информации по этому поводу пока обнародовано не было.

Напомним, что согласно постановлению российского правительства, этот план объявляют при незаконном пересечении границы, а также с появлением в воздушном пространстве неизвестных объектов. "Ковер" предусматривает немедленную посадку или вывод из зоны всех гражданских самолетов, кроме военных и спасательных.

К слову, недавно в аэропорту Сочи вводили план "Ковер", ограничения продолжались три часа. Тогда 11 самолетов ушли на запасные аэродромы в Минеральных Водах, во Владикавказе и в Астрахани. Задерживался вылет 10 воздушных судов, в частности, вылет рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Тюмень, Самарканд.