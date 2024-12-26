Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственные источники.

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Что известно о ликвидации российского командира

Около полудня 24 декабря украинские военные ударили из HIMARS по автомобильной технике. Вследствие этого мог погибнуть командир батареи 135 бригады Юра Фомин. Ранее он служил в составе 4 военной базы 58 армии.

Отмечается, что HIMARS атаковал врага именно тогда, когда тот получал так называемую гуманитарку. Ранее в сети оккупанты жаловались, что "волонтеры" назначают место и время для встречи для передачи помощи, после чего по этой точке ударяют из РСЗО.

Силам обороны удалось "задвухсотить" не только Фомина, а еще и некоторое руководство 135 бригады.

Заметим, общие потери российской армии с начала полномасштабного вторжения уже достигли 780 860 человек. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1580 единиц личного состава врага.