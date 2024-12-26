Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на власні джерела.

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Що відомо про ліквідацію російського командира

Близько опівдня 24 грудня українські військові вдарили з HIMARS по автомобільній техніці. Внаслідок цього міг загинути командир батареї 135 бригади Юра Фомин. Раніше він служив у складі 4 військової бази 58 армії.

Зазначається, що HIMARS атакував ворога саме тоді, коли той отримував так звану гуманітарку. Раніше у мережі окупанти скаржилися, що "волонтери" назначають місце та час для зустрічі для передачу допомоги, після чого по цій точці вдаряють з РСЗВ.

Силам оборони вдалося "задвохсотити" не лише Фомина, а ще й деяке керівництво 135 бригади.