Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати Росії у війні

Від 24 лютого 2022 року Росія вже втратила:

особового складу – близько 780 860 (+1540) осіб,

танків – 9 630 (+2),

бойових броньованих машин – 19 933 (+10),

артилерійських систем – 21 357 (+24),

РСЗВ – 1256 (+0),

засоби ППО – 1031 (+1),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20 971 (+63),

крилаті ракети – 3 003 (+55),

кораблі / катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 32180 (+63),

спеціальна техніка – 3 667 (+0).



Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, колосальних втрат ворог зазнає на Херсонщині. Так, під час своїх штурмів російська армія втрачає цілі взводи.