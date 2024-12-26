Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати Росії у війні

Від 24 лютого 2022 року Росія вже втратила:

  • особового складу – близько 780 860 (+1540) осіб,
  • танків – 9 630 (+2),
  • бойових броньованих машин – 19 933 (+10),
  • артилерійських систем – 21 357 (+24),
  • РСЗВ – 1256 (+0),
  • засоби ППО – 1031 (+1),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20 971 (+63),
  • крилаті ракети – 3 003 (+55),
  • кораблі / катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32180 (+63),
  • спеціальна техніка – 3 667 (+0).

Втрати Росії у війні
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, колосальних втрат ворог зазнає на Херсонщині. Так, під час своїх штурмів російська армія втрачає цілі взводи.