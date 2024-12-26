Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Які втрати Росії у війні
Від 24 лютого 2022 року Росія вже втратила:
- особового складу – близько 780 860 (+1540) осіб,
- танків – 9 630 (+2),
- бойових броньованих машин – 19 933 (+10),
- артилерійських систем – 21 357 (+24),
- РСЗВ – 1256 (+0),
- засоби ППО – 1031 (+1),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20 971 (+63),
- крилаті ракети – 3 003 (+55),
- кораблі / катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32180 (+63),
- спеціальна техніка – 3 667 (+0).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До слова, колосальних втрат ворог зазнає на Херсонщині. Так, під час своїх штурмів російська армія втрачає цілі взводи.