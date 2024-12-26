Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери России в войне

С 24 февраля 2022 года Россия уже потеряла:

  • личного состава – около 780 860 (+1540) человек,
  • танков – 9 630 (+2),
  • боевых бронированных машин – 19 933 (+10),
  • артиллерийских систем – 21 357 (+24),
  • РСЗВ – 1256 (+0),
  • средства ПВО – 1031 (+1),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 329 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 971 (+63),
  • крылатые ракеты – 3 003 (+55),
  • корабли / катера – 28 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 32180 (+63),
  • специальная техника – 3 667 (+0).

Потери России в войне
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, колоссальные потери враг несет на Херсонщине. Так, во время своих штурмов российская армия теряет целые взводы.