Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери России в войне

С 24 февраля 2022 года Россия уже потеряла:

личного состава – около 780 860 (+1540) человек,

танков – 9 630 (+2),

боевых бронированных машин – 19 933 (+10),

артиллерийских систем – 21 357 (+24),

РСЗВ – 1256 (+0),

средства ПВО – 1031 (+1),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 329 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 971 (+63),

крылатые ракеты – 3 003 (+55),

корабли / катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 32180 (+63),

специальная техника – 3 667 (+0).



Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, колоссальные потери враг несет на Херсонщине. Так, во время своих штурмов российская армия теряет целые взводы.