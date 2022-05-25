План Маршалла, который сегодня обсуждают, нужно воплощать – Кличко об экономической помощи

Мэр Киева Виталий Кличко в Давосе принял участие и выступил на неформальной встрече лидеров мировой экономики (IGWEL).

Такую информацию сообщили на официальном сайте Киевской городской государственной администрации. Виталий Кличко подчеркнул, что идея создания плана Маршалла для Украины важна, и ее нужно воплощать. Поскольку Украина, которая сегодня героически бьется за свою государственность и свободу, нуждается в восстановлении не только экономики, но и масштабного восстановления инфраструктуры, которую упорно уничтожают российские варвары.

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"Наши партнеры готовы помогать. Но ключевым фактором для них является окончание военных действий. Я убежден, что у нас будет большой шанс построить не только экономику, но и совершить большой рывок в модернизации и развитии нашего государства. И над этим работать нужно уже сегодня". Речь идет о плане Маршалла, над которым уже работают, и будут готовы представить наши партнеры", – сказал после встречи Виталий Кличко.

В частности, мэр Киева встретился с главой МВФ Кристиной Георгиевой, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, главой правления компании Siemens Роландом Бушем, главой Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангом Ишингером, основателем Давосского форума Клаусом Швабом.

Также состоялась встреча Виталия Кличко с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком. Виталий Кличко поблагодарил за многолетнее сотрудничество банка со столицей Украины. Первый вице-президент банка во время встречи подчеркнул, что ЕБРР готов не ждать, а уже сегодня инвестировать в проекты восстановления Киева и Украины. И открытой к предложениям по проектам, которые нужно реализовать.

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