Очень откровенный, – Зеленский приоткрыл завесу "плана победы"

Владимир Зеленский приоткрыл подробности плана победы. По словам лидера Украины, там немного пунктов.

Об этом он рассказал в разговоре с американским журналистом Фаридом Закарией в рамках встречи Ялтинской европейской стратегии, информирует 24 Канал.

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План победы от Зеленского

Зеленский отметил, что план, которым он планирует поделиться с президентом США Байденом, находится "посередине между саммитами мира" и "направлен на Украину, на наших военных".

Гарант не стал раскрывать его содержание, но указал, что там "немного пунктов", каждый из которых "будет зависеть от решения Байдена, а не Путина".

"И каждый пункт будет зависеть от решения Байдена. Именно поэтому, я считаю, что это поможет. Я не могу дать 100-процентную гарантию, что это остановит Путина, но это сделает Украину сильнее. Я считаю, что это сможет заставить Путина думать, как завершить войну", – сказал президент Украины.

Однако он добавил, что план победы будет "очень откровенным" с "очень понятными" пакетами помощи.

Он также указал, что планирует также поделиться этим планом с обоими кандидатами в президенты США – Камалой Харрис и Дональдом Трампом, а также с американским Конгрессом, потому что, как отметил Зеленский, некоторые шаги будут зависеть от решений Конгресса.