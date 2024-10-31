Лавров назвал Формулу мира "тупой", а План победы Зеленского "шизофреническим"

Владимир Зеленский недавно презентовал План победы партнерам. В России не смогли пройти мимо.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал "формулу мира" тупой. Он также высказал свое мнение и о Плане победы, передает 24 Канал.

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Что сказал Лавров

Выступая на Минской международной конференции по евразийской безопасности, он отметил, что "формула", "план" и "фантазии о членстве подконтрольной Киеву Украины то в НАТО, то в Евросоюзе" не делают мир в Европе ближе.

По его словам, Запад "закрывает глаза на русофобский режим в Киеве". Лавров заговорил и о восстановлении стабильности на континенте. Он считает, что она будет восстановлена только в случае обеспечения долговременных надежных гарантий безопасности.

Он уточнил, что имеет в виду, но, вероятно, он хочет, чтобы весь мир пошел на уступки России и закрыл глаза на то, что его государство развязало циничную полномасштабную войну и постоянно терроризирует мирное население.