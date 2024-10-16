Зеленский представит план победы Украины в Европейском совете: когда это произойдет

Владимир Зеленский продолжает представлять План победы партнерам Украины. В частности, он покажет его в Евросовете.

Президент Украины после обнародования Плана победы в Верховной Раде его презентуют Европейскому совету. Это произойдет 17 октября.

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План содержит 5 пунктов

По словам Зеленского, партнеры Украины, которым уже был представлен этот план, отнеслись к нему практично и внимательно.

Команды сосредоточены на деталях ради действенной поддержки,

– отметил украинский лидер.

В целом План победы Украины содержит пять пунктов. Несколько из них имеют тайные приложения, которые отдельно представили партнерам.

Глава государства подчеркнул, что если все "будет идти по плану", то войну можно закончить до конца следующего года. Президент добавил, что пункты Плана победы рассчитаны по времени. Первые четыре касаются времени войны, чтобы ее завершить. Пятый пункт рассчитан на время после войны, чтобы гарантировать безопасность.