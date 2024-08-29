Шире, чем формула мира, – ОП подробно разъяснил 4 пункта плана победы Украины

Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке плана победы Украины. Он включает четыре направления: наступление в Курской области, стратегическое место Украины в инфраструктуре безопасности мира, принуждение России к окончанию войны и стабилизация экономики Украины.

Сейчас план дорабатывается и президент представляет его ключевым партнерам, прежде всего Соединенным Штатам, которые являются основным инвестором в потенциальную победу Украины. Подробнее о каждом пункте плана 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк.

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"Здесь (в плане победы – 24 Канал) у президента абсолютно продуманная четкая программа, и она шире, чем формула мира", – подчеркнул советник председателя ОПУ.

Что означают 4 пункта плана победы Украины

Курская операция – пункт номер один, ведь она четко показывает, что:

войну можно перенести на территорию России;

у врага также много ресурсных дефицитов;

россияне не могут одновременно вести много оборонительных, наступательных или контрнаступательных действий;

Россия ограничена в своих возможностях.

Если увеличить ресурсные возможности Украины, то тогда это будет иметь крайне существенное влияние на ход событий в этой войне,

– отметил Подоляк.

Вторая позиция касается четкого места Украины в глобальном распределении безопасности. Глобальная система безопасности должна быть реструктуризирована. Это политическая фиксация, что любая суверенная страна абсолютно имеет право использовать свою субъектность и суверенность для того, чтобы приобрести членство в любом альянсе, союзе.

Должна функционировать правильная конструкция, архитектура глобальной безопасности. Место Украины четко должно быть прописано. Тем более Украина может предложить соответствующие компетенции по Вооруженным Силам, умение воевать, умение решать те или иные конфликтные ситуации с точки зрения использования техники, которая есть сегодня в Украине,

– сказал советник председателя ОПУ.

По его мнению, в экономическом пункте будет проработано две составляющие:

экономика против России. Страна-агрессор должна быть ограничена в возможности получать ресурсы на глобальных рынках. Это позволяет России четко проводить планирование расходов на войну. У Кремля цена войны еще не отрицательная. Российская экономика должна выглядеть совсем иначе и эти процессы должны быть ускорены;

Страна-агрессор должна быть ограничена в возможности получать ресурсы на глобальных рынках. Это позволяет России четко проводить планирование расходов на войну. У Кремля цена войны еще не отрицательная. Российская экономика должна выглядеть совсем иначе и эти процессы должны быть ускорены; экономика Украины. Должна быть прогарантирована финансовая и инвестиционная составляющие, потому что это не война только Украины. Это война за возвращение глобального мира к международному праву, к прогнозируемым отношениям даже в конфликтных ситуациях между государствами.

Ключевой пункт – это мощное дипломатическое давление на Россию. Год назад все предложения стран Глобального Юга были рассчитаны на то, что Украина должна уступить, остановить сопротивление, отказаться от попыток атаковать, отбивать свои территории, защищаться и тому подобное.

Сегодня ситуация меняется. Дипломатическое давление на Россию могут совершать только страны, от которых она зависит. Поэтому мы видим коммуникации на уровне Китай – Украина, Индия – Украина, страны африканского континента – Украина и тому подобное. Потому что именно от этих стран зависит возможность России зарабатывать средства,

– добавил Подоляк.