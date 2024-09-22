Плана мира нет, есть план победы: когда за стол переговоров может сесть Россия

Украина подготовила план победы. Речь идет не о так называемом мирном плане, который сейчас просто невозможен.

Это 24 Каналу отметил народный депутат от партии "Слуга народа" Олег Дунда. По его словам, в рамках плана победы Украины Россия действительно будет сидеть за столом переговоров.

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"Нет так называемого плана мира. Существует только план победы. В этом случае не просто призвать Россию, а они эфемерно, возможно, где-то будут. А они будут реально сидеть за таким столом только в двух случаях", – подчеркнул он.

Это возможно в двух случаях

Олег Дунда отметил, что Россия может сесть за стол переговоров только в двух случаях. Первый – это капитуляция. На стороне России может сидеть, например, глава правительства Михаил Мишустин или какой-то из министров или представитель генштаба. Кремлевского диктатора Владимира Путина там точно никогда не будет в любом случае.

Второй вариант. Во время развала России, ее военно-политического поражения или даже до этого за столом переговоров могут присутствовать представители территорий, которые в будущем возглавят независимые республики.

Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова говорить в любом формате с Россией после полной подготовки плана победы нашего государства в войне. Уже известно о как минимум трех готовых пунктах такой стратегии. Наше государство готово к разговору с любыми представителями страны-агрессора.

Например, это может быть российский оппозиционер Илья Пономарев. Также народный депутат от партии "Слуга народа" назвал кандидатуры бывшего председателя Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия в изгнании Ахмеда Закаева, экс-советника Путина и оппозиционера Андрея Илларионова и российского оппозиционного политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы младшего.

Почему нельзя рассматривать Пономарева как представителя российских территорий, который будет подписывать и план капитуляции, и план будущего создания союза государств? Условно Курской, Брянской и так далее вокруг Киева, Украины, которая будет лидером региона. Или, например, Ахмед Закаев, почему нет? Или Илларионов или Кара-Мурза,

– сказал Дунда.

По его словам, военные и политические процессы должны быть параллельными. Не может быть сначала военной победы Украины, а потом политические процессы. Все это нужно связывать.

"Уже сейчас мы должны ускорять политические процессы. В частности, представляя нашим партнерам планы, например, что тот же Илья Пономарев может уже в этом году садиться за стол переговоров как будущий переговорщик со стороны России", – добавил нардеп.