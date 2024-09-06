План победы от Украины: Остин ответил, обсуждали ли его на "Рамштайн"

В пятницу, 6 сентября, в Германии состоялась встреча в формате "Рамштайн". Владимир Зеленский лично присутствовал на встрече, однако план победы, который он планирует представить Байдену, не обсуждал с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Об этом заявил министр обороны США. Он добавил, что этот план лично будут презентовать Байдену.

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На "Рамштайн" не обсуждали план победы

Остин сообщил, что план победы на встрече в рамках "Рамштайна" не обсуждали. Зато, глава Пентагона и президент Украины обсудили, как ускорить поставки военной помощи из уже согласованных пакетов поддержки, и расширение тренировочных миссий для украинских пилотов на истребителях F-16.

Но относительно плана победы – мы это не обсуждали. Хотя мы говорили о нескольких других вещах. Но именно эту тему мы не обсуждали. Зеленский представит этот план Байдену и другим лидерам, когда будет возможность,

– заявил Остин.

Он добавил, что, вероятно, Зеленский представит свой план Байдену уже в этом месяце. Остин отметил, что достижение "абсолютной победы" требует конкретных шагов и понимания того, "как ее определить". Глава Пентагона отметил, что Украина хочет защитить свою суверенную территорию и союзники должны помочь это сделать.

"Конфликт будет решен за столом переговоров, но трудно прогнозировать, когда это произойдет. Будем работать над тем, чтобы Украина была в лучшей позиции, когда и если этот день наступит в будущем", – резюмировал глава Пентагона.

США в пятницу, 6 сентября, объявили о новом пакете военной помощи В него вошли ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS, противотанковые системы Javelin и AT-4, боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры M113, патрульные катера и другое военное оборудование.