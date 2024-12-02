Трамп изучает наш План победы: капитуляции Украины не будет, он это понимает, – Зеленский

Президент Зеленский в очередной раз заверил, что Украина стремится к скорейшему прекращению войны с Россией, а также возвращению оккупированных территорий дипломатическим путем после того, как "членство Киева в НАТО станет определенным".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью главы государства Kyodo News. В нем Зеленский также оценил ситуацию с солдатами из КНДР на Курщине.

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Трампу известно о позиции Украины

Президент Украины отметил, что Россия быстро продвигается на Востоке Украины, а той помощи, предоставляемой партнерами, недостаточно.

Он призвал НАТО как можно скорее пригласить Киев к переговорам о членстве в Альянсе. Только, когда Украина будет достаточно сильна, она сможет вернуть оккупированные территории. Сейчас это сделать трудно.

"У нашей армии для этого не хватает сил. Это правда. Мы должны найти дипломатические решения", – сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что война вступила в "сложный период". По его словам, Украина готова вести переговоры о возвращении части оккупированных территорий после завершения войны при условии выполнения необходимых условий.

Зеленский сказал, что Трамп и его команда знают о позиции Украины и ее "план победы".

Они изучают план, и мы их услышим. Но капитуляции со стороны Украины не будет. Это факт, и я думаю, что он это понимает,

– сказал украинский президент.

Зеленский также прокомментировал ситуацию на Курщине с солдатами КНДР. Он заявил, что среди северокорейских военных, которые сейчас находятся там, уже есть убитые. Он выразил уверенность, что остальные также будет использована Россией как "пушечное мясо".