Зеленский рассказал, о чем говорится в первом пункте "Плана победы"

Первый пункт украинского "Плана победы" сосредоточен на вопросе геополитической определенности в Европе. В частности речь идет и о членстве Украины в НАТО.

Об этом 9 октября на саммите "Украина – Юго-Восточная Европа" заявил Владимир Зеленский, передает 24 Канал. По словам президента, этот план уже был представлен Соединенным Штатам – крупнейшему донору Украины в сфере безопасности.

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Что включает "План победы"

В своей речи Зеленский отметил, что Россия должна признать: Европа имеет границы, независимые государства, и каждое из них имеет право выбирать свое будущее.

Первый пункт Плана сосредоточен на том, будет ли преодолена проблема дефицита геополитической определенности в Европе. Имеет ли Украина место в НАТО? Если да, и это будет должным образом подтверждено, Путин геополитически проигрывает,

– заявил глава государства.

Владимир Зеленский добавил, что принятие Россией этой реальности может начаться только с понимания того, что Украина никогда больше не будет покорена Россией.

На пресс-конференции после саммита президент объяснил, что "План победы" рассчитан прежде всего на усиление Украины и в этом не может быть скепсиса от партнеров.

Потому что мы хотим получить первый шаг – приглашение. Приглашение в Альянс не является членством в НАТО. Да, лучше быть членом НАТО, безусловно, но сегодня мы говорим об усилении нашей позиции сейчас, не после войны, не через 10 лет, не через 30, сейчас,

– сказал Зеленский.

К слову, во время саммита президент также впервые прокомментировал срыв "Рамштайна". По словам Зеленского, причина переноса встречи – очевидна.