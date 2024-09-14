Зеленский сказал, когда представит план победы Украины Байдену, Харрис и Трампу

Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса Соединенных Штатов Америки. Глава государства заявил, что уже скоро сообщит Байдену, Трампу и Харрис, как планирует выигрывать войну против России.

Владимир Зеленский подробно рассказал конгрессменам о ситуации на передовой и первоочередных потребностях Сил обороны Украины.

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Зеленский расскажет лидерам США, как планирует одолеть Россию

Известно, что на встрече присутствовали члены Палаты представителей Джим Коста, Джимми Панетта, Салюд Карбахаль (Демократическая партия) и Дон Бейкон (Республиканская партия), сенатор-республиканец от штата Огайо (2011–2023) Роб Портман, кандидат в конгрессмены от Республиканской партии на выборах 2024 года Трой Даунинг.

Президент поблагодарил Джо Байдена и Конгресс США за двухпартийную поддержку от начала полномасштабного вторжения и принятия важного законопроекта о помощи Украине.

Надеюсь, что все это (помощь – 24 Канал) поступит как можно скорее в Украину и усилит нашу армию. И благодарны всем американцам за поддержку нашей страны,

– подчеркнул глава государства.



Зеленский также напомнил, что в ближайшее время планирует лично представить план победы Украины Джозефу Байдену и кандидатам в Президенты от Республиканской и Демократической партий.

Во время встречи были обсуждены ключевые направления дальнейшей американской помощи в сфере безопасности и обороны. Приоритет – получение дополнительных систем ПВО, ракет к ним и разрешения на применение дальнобойного оружия по военным целям России.

Напомним, что ранее у Зеленского рассказали, что будет предусматривать план победы Украины.