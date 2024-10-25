Об этом 24 Каналу рассказал член республиканской партии Борис Пинкус, заметив, что США должны осознать, что украинские военные являются щитом для всей Европы, а победить наша страна должна благодаря помощи от союзников в виде оружия. План победы стал ударом по политикам США, которые не хотели сосредоточиться на этом вопросе.

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План победы Зеленского задел 2 болевые точки США

План победы Зеленского, по словам члена республиканской партии, задел 2 болевые точки Запада, а особенно США. Говорится о том, что Соединенные Штаты должны помочь Украине победить в войне, ведь украинская армия является щитом для всей Европы.

Именно щит. Сегодня ей (украинской армии – 24 Канал) нет равных. Это нужно признать. Уже почти три года ВСУ воюют с армией, которая имеет преимущества и в живой силе, и в средствах, и в качестве этих средств,

– подчеркнул Пинкус.

Более того, Украина с начала полномасштабного вторжения смогла отвоевать определенные оккупированные территории. Член республиканской партии заметил, что не чрезвычайные события, ведь хоть помощь от партнеров есть, она дается "чайными ложечками".

Я скажу это не впервые – никакие Leopard, ATACMS или Abrams сами не работают. Они должны быть в руках смелого патриота своей страны, которым сегодня является каждый солдат ВСУ,

– отметил Пинкус.

Член республиканской партии подчеркнул, что такие слова Зеленского стали ударом по скептическим политикам США, которые спрашивают, для чего их стране нужна Украина, если это проблема Европы. США, якобы, лучше сосредоточиться на Китае.

"На это Зеленский отвечает, что война идет в центре Европы и если сегодня упадет Украина, то завтра россияне будут уже в любой другой стране Европы. Для того, чтобы этого не допустить и есть Украина, которая может остановить оккупантов и дать им понять, что дальше дороги нет. Для этого дайте нам только оружие", – сказал Пинкус.

Интересно! В то же время обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс считает, что План победы Зеленского не остановит войну в Украине, которая медленно проигрывает на восточном фронте из-за недостатка ресурсов. По его словам, сейчас ситуация на поле боя разворачивается не в пользу Украины.

Он добавил, что сейчас для американских избирателей в повестке дня, кроме бытовых проблем, есть и международные вопросы, такие как Украина и Израиль.

К слову, спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что США поддерживают План победы Украины, предложенный Владимиром Зеленским, по справедливому миру.