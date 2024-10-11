План победы должен создать условия, в которых Россия не сможет продолжать войну, – Зеленский
В Украине разработали План победы. Президент представил его союзникам и раскрыл детали относительно того, в чем он заключается.
Владимир Зеленский объяснил смысл Плана победы. Во время пресс-конференция с премьер-министром Италии Джорджией Мелони он сказал, что План должен создать такие условия, в которых Россия не сможет воевать, передает 24 Канал.
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Нужна поддержка партнеров
Украина представляет западным партнерам детали Плана победы, который должен приблизить справедливый мир.
Зеленский отметил, что приоритетом является усиление позиций Украины и создание необходимых условий для честной дипломатии.
Если мы реализуем план победы благодаря сотрудничеству с нашими партнерами, Россия не сможет больше продолжать эту войну и будет принуждена к миру. Именно в этом смысл плана победы,
– объяснил он.
Украинский лидер подчеркнул, что мы хотим защитить независимость, людей и право жить в свободной стране.