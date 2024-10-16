Все зависит от него: в ЕС впервые отреагировали на План победы Зеленского

В Европейском Союзе ожидают визит президента Украины Владимира Зеленского на саммит ЕС в Брюсселе. Там он должен представить План победы.

Об этом 24 Каналу заявил высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.

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Презентация Плана победы Зеленского

Собеседник отметил, что главные части Плана победы им уже известны, впрочем отказался комментировать этот план до официального выступления Зеленского на саммите.

Мы всегда говорили в ЕС, что он (Зеленский – 24 Канал) находится за рулем решений относительно российской агрессии. И это остается нашей позицией, как и раньше. Поэтому все сейчас зависит от него,

– сказал собеседник.

К слову, 16 октября Владимир Зеленский представил План победы в Верховной Раде. Известно, что документ содержит 5 пунктов и 3 тайных приложения. Говоря о тайных приложениях, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что речь идет о математической составляющей – то есть, какое количество оружия и в каком виде должно быть предоставлено Украине.