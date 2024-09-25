"Во время войны надо выполнить 4 из 5 пунктов": в ОП очертили требования по плану победы

Пока подробности относительно плана победы Украины, о котором уже неоднократно рассказывал Владимир Зеленский, обнародованы не были. Однако известно, что в него входит пять ключевых пунктов.

И как минимум четыре из них стоит выполнить во время войны. Об этом в эфире телемарафона рассказал советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко, передает 24 Канал.

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Большинство пунктов плана победы Украины нужно выполнить во время войны

Как рассказал Сергей Лещенко, вышеупомянутый план состоит из 5 основных и одного дополнительного пункта. В то же время он отметил, что последний может быть реализован уже после завершения войны России против Украины.

Эти пункты содержат детали: первое – какие решения надо принять, второе – оборонное сотрудничество разведывательных структур, также совместная экономическая работа Украины и стран-партнеров для того, чтобы был справедливый мир для Украины,

– подчеркнул советник.

По его словам, необходимо гарантировать для Украины безопасное будущее, речь идет о "получении гарантий, соизмеримых с гарантиями Организации североатлантического договора". Лещенко также отметил, что некоторые детали относительно плана пока обсуждает пресса.

В то же время он добавил, что не может сказать, является ли частью плана такие вопросы как разрешение на удары дальнобойным оружием по объектам на территории России, перспектива вступления в НАТО и использование замороженных российских активов в Европе для Украины.

К слову, уже совсем скоро Зеленский выложит свой "план победы" Джо Байдену о прекращении войны с Россией и будет настаивать на снятии ограничений на предоставленные США средства поражения. Ранее Владимир Зеленский раскрыл первые три пункта плана победы Украины.