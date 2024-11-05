Об этом он рассказал в эфире TVN 24, сообщает 24 Канал. Отмечается, что в приложениях речь шла об оружии, которого у Польши нет.

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План победы без Польши

Радослав Сикорский объяснил, что в отличие от Германии, Франции, Италии и Великобритании, Польша не получила полного доступа к деталям плана из-за отсутствия необходимого вооружения.

Определенные технические данные касались оружия, которого Польша не имеет в арсенале, и Зеленский был очень недоволен, что информация просочилась в прессу,

– подчеркнул Сикорский.

К слову, американские СМИ раскрыли секретный пункт Плана победы Зеленского, который включает запрос на ракеты Tomahawk в США. Это произошло не случайно и выгодно нескольким сторонам.

Владимир Зеленский, комментируя "слив" секретного пункта Плана победы, заявил, что это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом. Однако после этого инцидента, по словам президента, "между партнерами нет ничего конфиденциального".

К слову, Сергей Лавров назвал "формулу мира" "тупой" и раскритиковал План победы Владимира Зеленского.