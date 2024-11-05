Про це він розповів в ефірі TVN 24, повідомляє 24 Канал. Зазначається, що в додатках йшлося про зброю, якої у Польщі немає.

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План перемоги без Польщі

Радослав Сікорський пояснив, що на відміну від Німеччини, Франції, Італії та Великої Британії, Польща не отримала повного доступу до деталей плану через відсутність необхідного озброєння.

Певні технічні дані стосувалися зброї, яку Польща не має в арсеналі, і Зеленський був дуже незадоволений, що інформація просочилася в пресу,

– наголосив Сікорський.

До слова, американські ЗМІ розкрили секретний пункт Плану перемоги Зеленського, який включає запит на ракети Tomahawk у США. Це сталося не випадково і вигідно кільком сторонам.

Володимир Зеленський, коментуючи "злив" секретного пункту Плану перемоги, заявив, що це була конфіденційна інформація між Україною та Білим домом. Однак після цього інциденту, за словами президента, "між партнерами немає нічого конфіденційного".

До слова, Сергій Лавров назвав "формулу миру" "тупою" і розкритикував План перемоги Володимира Зеленського.