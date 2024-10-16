Президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде План победы, который предусматривает завершение войны до конца следующего года. В МИД страны-агрессора отреагировали.

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"Толкает НАТО к прямому конфликту"

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова прокомментировала выступление Зеленского в Раде. По словам чиновницы, План победы означает столкновение России и Альянса.

Больше всего чиновницу разозлил пункт плана, который касается укрепления украинской обороны путем точечных операциях в определенных местах.

Что же постеснялся назвать эти определенные места? Как он хочет этого достичь? Через причинение ущерба российской авиации вместе с партнерами. То есть, он подталкивает натовцев к прямому конфликту с нашей страной,

– заявила Захарова.

Ранее План победы прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он назвал его "эфемерным", хотя и признался, что речь Зеленского в парламенте еще не смотрел.