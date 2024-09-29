В Офисе Президента объяснили, как будут работать с Планом победы дальше

На днях Владимир Зеленский представил свой План победы в США. В Офисе Президента рассказали, как дальше будет развиваться работа.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что с 30 сентября Украина будет на связи по всем направлениям с командами, которые договорились создать лидеры Украины и США. Это нужно, чтобы к их следующей встрече уже были конкретные наработки, передает 24 Канал.

Смотрите также Еще один крупный город, который терроризирует Россия, – в ОП отреагировали на удар по Запорожью

Важно увидеть реализацию плана

По его словам, есть непростые вопросы, над которыми надо работать, однако есть понимание, что это надо делать сейчас, сейчас тот момент, который надо использовать.

Ермак также ответил на вопрос, когда этот план покажут украинцам. Он отметил, что в нем, безусловно, есть "чувствительные части", которые закрыты.

И не потому, что есть секреты, это наша страна... в которой не может быть секретов, особенно во время войны, но все же, вы знаете, все, что становится публичным, это слышат не только у нас в стране, это слышит и враг,

– подчеркнул руководитель ОП.

Он также отметил, что важно увидеть реализацию плана победы на вражеской территории и в победах украинской армии.