На днях украинцам презентуют "План принуждения России к миру", который президент представил Европе, – ОП

Советник главы Офиса Президента заявил, что Россия сейчас понимает, что как только она садится за стол переговоров на своих условиях, то это означает безответственность и безнаказанность за все свои преступления против Украины.

Советник Андрея Ермака Михаил Подоляк в эфире телемарафона сказал об этом после того, как Россия убила в плену украинскую журналистку Викторию Рощину. По его словам, Кремль ради безнаказанности инвестирует деньги в продвижение концепции, мол, "давайте сядем за стол переговоров, однако мы будем в дальнейшем убивать украинцев", пишет 24 Канал.

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Что говорит Подоляк о "Плане принуждения России к миру"

Михаил Подоляк заявил, что основные направления "Плана принуждения Украины к миру" уже представили. Возможно, без цифр и юридических деталей, которые предоставили партнерам, принимающим решение о предоставлении оружия. Однако о политическом, военном, экономическом дипломатическом принуждении уже известно.

Относительно более широкой презентации для Украины, я думаю, что это вопрос дней. Потому что это важно,

– заявил Подоляк.

Советник главы Офиса Президента объяснил, что важно понимать, на каком этапе войны и что мы делаем.

Михаил Подоляк заверил, что акценты понятны, однако Владимир Зеленский эффективно все представляет, добавив деталей. В частности, украинцам расскажут детали, что это за программа принуждения и почему она важна.

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Советник Ермака объяснил, что есть формула мира, которая четко фиксирует позицию Украины относительно переговорного процесса, на базе чего он должен состояться и как к этому переговорному процессу прийти, чтобы не было спекуляций, почему должен работать "План принуждения" и как именно он должен работать.