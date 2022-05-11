"План Путина – мировое господство": российский журналист считает, что Кремль не остановится

Несмотря на то, что наступление России на Донбассе идет совсем не так, как это планировал кремлевский диктатор Путин, остановить войну у него уже нет никакой физической возможности.

Зато его планы приобретают мировой масштаб. Такое мнение высказал Игорь Яковенко, российский журналист. Об этом он сказал 24 канала.

К слову Наступление российских войск на Донбассе идет не так, как рассчитывал Путин, – Пентагон

Он считает, что нужно позвать врача Путина, чтобы вообще понять, что происходит в его сумасшедшей голове.

Вместе с тем, если он все-таки остановит войну, он потеряет власть и жизнь. Это не входит в его планы. Поэтому он будет продолжать войну, у него есть для этого ресурсы.

Что попытается сделать Путин

Журналист считает, что дальнейшая задача у Путина будет и дальше в обострении войны. Также будут попытки захватить новые земли и удержать находящиеся оккупированные территории.

Путин попытается захватить всю территорию, которую только сможет. Сначала он планирует захватить всю Украину, а дальше – все остальное, что могут позволить. Других вариантов нет. Поэтому у Путина план мирового господства,

– считает Яковенко.

Однако реализация этих планов зависит от украинской армии – насколько они разрешат это сделать Путину.

Путин отстает даже от плана "взять Донбасс"

Очевидно, что "молниеносный блицкриг" – "взять" Киев, Чернигов и другие города Украины "за 3 дня" у кремлевского диктатора провалился еще в первые дни полномасштабного наступления.

Однако ему не удается достичь и других целей.

В Министерстве обороны США подчеркнули, что наступление России на Донбассе идет совсем не так, как это планировал Путин. Российские войска не достигли целей и, по меньшей мере, на 2 недели отстают от "плана". Уточнили, что речь идет о планах Путина уже после того, как фокус боевых действий сместился в Донбасс.

"Даже Мариуполь до сих пор не взят. Он переместил 10 БТГ на север, но у него до сих пор там внизу находится эквивалент двух БТГ, он до сих пор бомбит Мариуполь – сопротивление на металлургическом заводе продолжается. Поэтому Путин не добился ни одного успеха, на который рассчитывал", – резюмировали в Пентагоне.