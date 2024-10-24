Об этом 24 каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Игорь Ус, отметив, что в рядах БРИКС нет монолитного единства. Лидеры этого альянса преследуют прежде всего собственные интересы.

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"Антизапада" не получилось

Ни для кого не секрет, что Россия стремится создать вокруг себя объединение, которое было бы противовесом США в частности, и коллективному Западу в целом. Но этой цели на саммите БРИКС Путину не удалось достичь.

Если послушать слова премьера Нарендры Моди, то Индия не собирается поддерживать Россию в ее войне. И также Индия не хочет противопоставлять себя Западу. То же самое высказал и глава ОАЭ – его страна не хочет, чтобы БРИКС стал антизападным образованием,

– отметил Ус.

Если же говорить о Китае, который является одним из лидеров БРИКС, то эта страна будет ставить на первое место собственные интересы. По словам Уса, Китай не станет рисковать торговыми связями с Западом.

"Доля России в товарообороте Китая 4%, доля ЕС и США – 24%. Поэтому, как и любая прагматичная страна, Китай не будет конфликтовать с Западом", – заметил Ус.

Также главный консультант Национального института стратегических исследований отметил участие в саммите БРИКС генсека ООН Антониу Гуттериша. По мнению Игоря Уса, это свидетельствует о том, что Гуттериш не соответствует статусу главы ООН.