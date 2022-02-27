План Путина по захвату Киева провалился, теперь у него другая цель
Источник:телеграмм-канал Кирилла Рогова
Создается впечатление, что план молниеносного захвата Киева провалился и отставлен.
Теперь главное направление – взять к понедельнику Харьков.
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Зачем Путину Харьков
Харьков необходим, потому что там можно объявить в понедельник (28 февраля – 24 канал) о формировании альтернативного правительства Украины и предложить войскам переходить под его командование.
Это необходимо именно в понедельник, когда люди в России выйдут на работу, начнут обсуждать доллар по 100 рублей, закрытие международного авиасообщения и блокировку счетов.
Важно О чем сегодня могут быть переговоры с Россией
Кремлю нужна картинка
Необходимо противопоставить этому картинку, обещающую скорое победоносное окончание войны.
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