Тепер головний напрямок – взяти до понеділка Харків.
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Навіщо Путіну Харків
Харків необхідний, бо там можна оголосити у понеділок (28 лютого – 24 канал) про формування альтернативного уряду України та запропонувати військам переходити під його командування.
Це необхідно саме у понеділок, коли люди в Росії вийдуть на роботу, почнуть обговорювати долар по 100 рублів, закриття міжнародного авіасполучення та блокування рахунків.
Важливо Про що сьогодні можуть бути переговори з Росією
Кремлю потрібна картинка
Необхідно протиставити цьому картинку, що обіцяє швидке переможне закінчення війни.
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