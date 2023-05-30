Белорусского диктатора прижали к стенке и заставляют признать российский рубль как единую валюту в Беларуси. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Смотрите также Даже ОМОН будет сидеть в ожидании: что произойдет с Беларусью после смерти Лукашенко

Путин обыграл белорусского диктатора

По его словам, размещение ядерного оружия, увеличение военного контингента россиян в Беларуси и введение единой валюты – это очередные шаги в так называемое "Союзное государство".

"Как сильно Лукашенко не пытался уклониться от этого, несмотря на всю свою хитрость и ловкость, но Путин сумел его переиграть. Размещение ядерного оружия на территории Беларуси является фактически военной аннексией страны", – отметил военный эксперт.

Олег Жданов о том, как Беларусь становится частью России

Содержание ядерного оружия очень дорого, а Путин, скорее всего, потребует, чтобы расчеты происходили в российских рублях. Это может стать формальным поводом к переходу Белоруссии в "рублевую зону".

Ядерное оружие не поможет Лукашенко

Лукашенко считает, что тактическое ядерное оружие будет решать стратегические задачи Беларуси. В то же время, по мнению Жданова, тактическое ядерное оружие не решает даже оперативные задачи. Это исключительно наступательное оружие, призванное пробивать дыры в обороне противника.

"Разместив у себя ядерное оружие, Лукашенко не оставляет другого выбора странам НАТО, как готовиться к возможным оборонным действиям и вероятной "локализации" ядерной угрозы – превентивному удару по хранилищу ядерного оружия", – подчеркнул военный эксперт.

Путин получил право на размещение российских войск в Беларуси в неограниченном количестве. Жданов подчеркнул, что за последние месяцы Россия перекинула много техники в Беларусь – авиационную группу в составе самолетов МиГ и Су, а также комплекс ПВО С-400.

Как Беларусь становится частью России