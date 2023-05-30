Білоруського диктатора притиснули до стінки й змушують визнати російський рубль, як єдину валюту в Білорусі. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Путін переграв білоруського диктатора

За його словами, розміщення ядерної зброї, збільшення військового контингенту росіян у Білорусі та запровадження єдиної валюти – це чергові кроки в так звану "Союзну державу".

"Як сильно Лукашенко не намагався ухилитись від цього, попри всю свою хитрість та спритність, але Путін зумів його переграти. Розміщення ядерної зброї на території Білорусі є, фактично, військовою анексією країни", – зазначив військовий експерт.

Олег Жданов про те, як Білорусь стає частиною Росії

Утримання ядерної зброї дуже дороге, а Путін, найімовірніше, вимагатиме, щоб розрахунки відбувались в російських рублях. Це може стати формальним приводом до переходу Білорусі в "рубльову зону".

Ядерна зброя не допоможе Лукашенку

Лукашенко вважає, що тактична ядерна зброя буде вирішувати стратегічні завдання для Білорусі. Водночас, на думку Жданова, тактична ядерна зброя не вирішує навіть оперативні завдання. Це виключно наступальна зброя, покликана пробивати дірки в обороні противника.

"Розмістивши в себе ядерну зброю, Лукашенко не залишає іншого вибору країнам НАТО, як готуватись до можливих оборонних дій та ймовірної "локалізації" ядерної загрози – превентивного удару по сховищу ядерної зброї", – наголосив військовий експерт.

Путін натомість отримав право на розміщення російських військ в Білорусі у необмеженій кількості. Жданов підкреслив, що за останні місяці Росія перекинула багато техніки в Білорусь – авіаційну групу у складі літаків МіГ та Су, а також комплекс ППО С-400.

Як Білорусь стає частиною Росії