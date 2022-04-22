План россиян захватить юг Украины – лишь их влажные мечты

Мечты российских оккупантов взять под контроль весь юг Украины – это только их влажные мечты.

Напомню, что сначала они мечтали за 72 часа оккупировать территории Украины от Харькова до Одессы и Киев.

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Мечты о "битве за Донбасс"

Напомню, что сначала они мечтали за 72 часа оккупировать территории Украины от Харькова до Одессы и Киев.

Затем они намеревались начать большую "битву за Донбасс", которая то ли до сих пор не началась, то ли её эпический масштаб настолько велик, что умом его не понять, а потому он, и не заметен.

Они неоднократно брали под контроль Мариуполь, особенно такой деятель как каДыров, даже сбился со счёта, сколько раз он объявлял Мариуполь взятым, но в городе продолжаются бои…

Россия третью неделю перебрасывает 5 ОВ армию для участия в "битве за Донбасс" и все подразделения этого, второсортного даже по меркам российской армии, образования до сих пор не прибыли на Донбасс в полном составе. Только сейчас они стали размещаться в Изюме и нести первые потери.

Мечты о десанте

У российских оккупантов провалился план десантирования в Одессе и области. Сейчас, после потери БДК "Саратов" в Бердянске и серьёзном повреждении ещё 2 БДК, они ещё больше ограничены в возможностях десантирования.

После уничтожения ракетного крейсера "Москва" о подобного рода действиях и вовсе говорить – моветон!

Фактически, сил и средств у ВС России для проведения такого рода операции – нет. Им бы до 9 мая продержаться в Херсоне и Мариуполе, а там уже и бежать, сверкая пятками можно будет, с трактовкой "вторая фаза спецоперации успешно завершена, уходим по доброй воле!".

Я даже не знаю, чем руководствуются российские генералы, когда озвучивают настолько абсурдные планы.

Россия совершает геноцид украинской нации – смотрите видео: