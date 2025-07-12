"Отношения идут к разрыву": Трамп не будет действовать так, как Путин хочет
- Кремль все больше раздражает Трампа своим нежеланием останавливать боевые действия и садиться за стол переговоров, а наоборот усиливая обстрелы Украины и давление на фронте.
- Трамп планировал дать Путину все, что он желает, надеясь, что тот остановится, но оказалось, что российский диктатор хочет слишком много.
Трамп раздражен поведением Путина, на фоне этого Вашингтон планирует предоставить Украине военную помощь. Россия якобы подозревала, что в конце концов у нее испортятся отношения с США, потому что Штаты не пойдут настолько далеко, как того хочет глава Кремля.
Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин добавив, что Трамп долго принимал от Путина лесть, но у него есть свои желания и потребности, которые ему нужно реализовать.
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В чем кроется расхождение между Трампом и Путиным?
Поскольку Путин не мог отказаться от своих целей, а Трамп не понимает, как можно жить, не желая зарабатывать деньги, то между ними возникло разногласие. Лидер США долго его игнорировал, заявляя о "через две недели", а теперь анонсируя "важное заявление" с понедельника. Рашкин выразил сомнение относительно соблюдения Трампом каких-либо сроков, ведь, с его слов, президент США принимает решения импульсивно, на эмоциях.
"Отношения между Трампом и Путиным идут к разрыву, потому что российский диктатор не хочет останавливаться. Можно было бы следовать подходу Салливана и Байдена: помогать Украине, постепенно наращивать ее обороноспособность, тогда цена войны для России росла бы и Путин должен был бы понять, что это безумие. Это не сработало", – озвучил Рашкин.
Когда в Белом доме появился Трамп, то тактика США в отношении Кремля изменилась. Новый президент США решил, что надо дать Путину все, что он желает, надеясь, что тогда он остановится и боевые действия в Украине завершатся.
Выяснилось, что он хочет еще больше – вещи, которые Трамп не контролирует (размораживание российских активов, снятие европейских санкций). Трампу надо будет давить на Европу и на Украину, а это большая проблема,
– отметил Рашкин.
Отметим, политолог из США Александра Филиппенко отметила, что сегодня разъяренность Трампа из-за поведения Путина очень заметна. Она обратила внимание на то, что в заявлении американского президента по военной помощи Украине есть важный месседж, который нацелен не на Кремль, а на американцев.