Решения будут неожиданные, – у Зеленского прокомментировали позицию Трампа по завершению войны

Украинская делегация во главе с главой Офиса Президента Украины Андреем Ермаком находится в Соединенных Штатах. Там должна была состояться встреча с советниками Дональда Трампа.

Стоит понимать, что правительство Трампа только формируется, поэтому официальных позиций новоизбранного президента пока нет. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что пока окружение политика только погружается в проблематику.

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Точно не план Путина

Сейчас Украина пытается проводить как формальные, так неформальные коммуникации, чтобы объяснить команде Трампа мотивы войны. Такая стратегия является правильной и поможет получить нужные результаты, но пока переговорный процесс только начинается, поэтому рано говорить о выводах.

Все, что озвучивалось во время избирательной кампании, – это лишь элементы публичной дискуссии вокруг войны и мира, но это не является официальной стратегией 47 президента США. Сначала надо дождаться, когда Трамп ее представит.

Я не считаю, что это будет план Путина, как сегодня говорят в западных медиа. Там почему-то очень депрессивные тексты, в которых пишут, что мы якобы готовы капитулировать,

– сказал Михаил Подоляк.

Украина продолжает оказывать сопротивление и точно не готова сдаваться. Итак, стоит говорить об оружии, о насыщении системами противоракетной обороны, существенном наращивание дальнобойных возможностей Украины, совместных милитарных производствах. Именно это является главным элементом переговоров. Ведь на них надо прийти с сильной позицией. Владимир Путин должен понимать, что никто не планирует уступать.

Нужны четкие инструменты

Непонятно, почему западные интеллектуалы рассматривают мир с Россией. Он невозможен, если путинский режим будет существовать дальше. Четкая позиция Украины заключается в том, что надо говорить о финализации войны, потому что мира со страной-агрессором быть не может.

Украина настаивает на том, что если Запад хочет запустить переговорный процесс, то наша позиция должна быть основная. Для этого нужны соответствующие инструменты, надо существенно нарастить давление, увидеть другое поведение стран Глобального юга. И важно не озвучивать провокационные заявления, которые только стимулируют Россию,

– подчеркнул советник председателя ОПУ.

Украина продолжает упорно работать с европейскими партнерами, чтобы сформировать совместное лобби, чтобы все страны занимали такую же позицию, как мы. Кроме этого, нужны формальные и неформальные встречи с различными представителями. Относительно коммуникации с Трампом, то она должна происходить на уровне президентов.

Рассчитываем на неожиданные решения

Страны Запада не могут говорить о том, что им нет равных в экономике, военной сфере, безопасности и при этом соглашаться на умиротворение агрессора. Такая политика выглядит странной. Поэтому стоит отказаться от публикаций и заявлений о том, что Украину надо отдать на растерзание России и согласиться на условия Путина.

Российский диктатор уже осознал, что капитуляции Украины не будет. Но ему прежде всего важна капитуляция Европы и США. Это означает, что они должны добровольно отказаться от поддержки Украины, сдаться, потому что не выдерживают такой войны,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

В таком случае Путин снова станет сверхмощным глобальным игроком, а Россия будет доминировать. Вряд ли Трамп согласится жить в мире, которым руководит Кремль. Впрочем сейчас дискуссии в США закончилась, страна формирует новую администрацию.

Я считаю, что несмотря на пессимизм относительно Трампа, для нас будут неожиданные решения. Почему? Потому что это попытка вернуть в глобальном политическом процессе свои лидерские функции. Трамп может это сделать, но ему нужны свои сценарные заготовки. Он не может играть в сценарий, где доминирует Россия, это очевидно,

– подытожил советник председателя ОПУ.

К слову, Андрей Ермак вместе с украинской делегацией 5 декабря встретился с командой Дональда Трампа в Вашингтоне. По данным издания Reuters, на встрече присутствовали Майк Волтц и Кит Келлог, которые будут занимать должности в администрации новоизбранного президента.