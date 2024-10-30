Такое мнение высказал 24 Каналу политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что как такового плана именно Дональда Трампа нет. Точнее, то что представило издание – это план, собранный из разных источников.

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Может трансформировать свой план

В плане, в частности, говорится об остановке огня по линии фронта. После этого, объяснил политтехнолог, должны быть переговоры. Если Путин не отказывается от идеи, что Россия полностью забирает Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области (Трамп ответил ему, что это – нереально), тогда Трамп может предоставить Украине то, чем она будет бомбить, например, Москву.

А если на эти условия не согласится Украина, тогда США прекратят ей помощь, после чего рухнет фронт. И тогда Киев попросят все же сесть за стол переговоров,

– отметил он.

Обратите внимание! Исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн считает, что команда Трампа, вероятно, вообще не имеет конкретного плана относительно войны в Украине. Однако это также дает шанс на то, что кто-то повлияет на Трампа и убедит, что поддержка Украины выгодна ему.

Однако это тот, план, который будет работать, или просто тот, что создан специально под президентские выборы, – мы пока не узнаем.

Возможно, если Трампа изберут президентом, он трансформирует этот план. А если не выберут, тогда его влияние на республиканцев может быть очень серьезным. Он тоже сможет блокировать помощь Украине и влиять на войну,

– предположил Борис Тизенгаузен.

Что известно о плане Дональда Трампа относительно войны в Украине